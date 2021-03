Parijs-Roubaix op losse schroeven: regio komende tijd in lockdown

Een probleem, want over drie weken zou Parijs-Roubaix dus gereden moeten worden. Op dit moment kan niemand zeggen of de koers zal doorgaan. Officieel is sport in de open lucht toegestaan; voetbalwedstrijden worden bijvoorbeeld niet afgelast.



Ook de ‘Hel van het Noorden’, één van de vijf monumenten in het wielrennen, zou dus in principe kunnen doorgaan. Het grote probleem is het publiek. Mensen moeten binnen een straal van tien kilometer van hun woning blijven, maar de angst bestaat dat de koers veel fans in beweging zal brengen. Vorig najaar was de situatie vergelijkbaar met die van vandaag: toen besliste de lokale overheid dat de veiligheid niet gegarandeerd kon worden en werd beslist om de wedstrijd te annuleren.