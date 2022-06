Pascal Eenkhoorn maakt favorietenstatus Jumbo-Visma waar en verovert Nederlandse titel

In verband met de TT van Assen van aanstaande zondag en de Tourstart van volgende week vrijdag in Kopenhagen, werd het NK wielrennen voor profs twee dagen naar voren geschoven. Meerdere toppers zagen het om uiteenlopende redenen niet zitten om voor het derde jaar op rij rond de VAM-berg in Drenthe te koersen, onder wie Mathieu van der Poel, Dylan van Baarle, Dylan Groenewegen, Wilco Kelderman, Thymen Arensman en Cees Bol. Wel van de partij: Bauke Mollema, eerder deze week nog verrassend winnaar van het NK tijdrijden.



Aan Mollema de zware taak om het op te nemen tegen het twaalf man sterke blok van Jumbo-Visma. De Nederlandse ploeg beschikte met Olav Kooij, Mike Teunissen en Eenkhoorn op voorhand over de drie topfavorieten naast Mollema. Maar het was Tom Dumoulin, op het NK tijdrijden nog op een halve minuut gereden door Mollema, die voor de eerste serieuze aanval zorgde op het 14 kilometer lange rondje met de passage van de Col du VAM als scherprechter. Hij kreeg onder andere ploegmaat Mick van Dijke mee. Even later reed er een groep van bijna twintig renners weg en leek de slag geslagen. Voorin zaten onder anderen Taco van der Hoorn, titelverdediger Roosen, Oscar Riesebeek en Hoole.