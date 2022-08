Pavel Sivakov wint Ronde van Burgos, slotrit voor João Almeida

Wielrenner Pavel Sivakov heeft de Ronde van Burgos op zijn naam geschreven. De 25-jarige Rus, die sinds begin dit jaar de Franse nationaliteit heeft, hield stand in de slotrit over 170 kilometer met de aankomst bergop. João Almeida won de laatste etappe.

De lange slotklim naar Lagunas de Neila voerde de renners naar een hoogte van 1872 meter. Almeida kwam als eerste boven. De 24-jarige Portugees van UAE Team Emirates werd in eerste instantie gelost op de klim, maar knokte zich terug naar voren en versloeg de Colombiaan Miguel Ángel López (Astana) in de strijd om de dagzege.

Sivakov kwam 7 seconden later als derde over de streep en stelde daarmee de eindzege veilig. Almeida eindigde in het klassement als tweede, López werd derde. Wilco Kelderman was de beste Nederlander in Burgos op de negende plaats, nadat hij als tiende boven was gekomen op Lagunas de Neila.

Sivakov had donderdag in de derde etappe de leiding genomen in het algemeen klassement. De renner van Ineos Grenadiers was vorige week tweede geworden in de Clásica San Sebastián, gewonnen door de Belg Remco Evenepoel.

Sivakov werd geboren in Italië, maar verhuisde met zijn Russische ouders al snel naar Frankrijk. Hij reed jaren onder Russische vlag in het peloton, maar na de militaire inval begin dit jaar van Rusland in Oekraïne liet hij zich naturaliseren tot Fransman.

