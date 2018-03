Pechvogel Cavendish gaat zwaar onderuit in finale 'MSR'

Mark Cavendish is in de finale van Milaan-Sanremo zwaar gevallen. De Britse sprinter knalde in aanloop naar de Poggio, op zo'n tien kilometer van de streep, vol tegen een verkeersobstakel. Het is voor Cavendish de volgende klap na eerdere valpartijen in 2018.