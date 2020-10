Pedersen sprint naar zege in derde etappe BinckBank Tour

De Nederlanders Oscar Riesebeek (Alpecin Fenix) en Pim Ligthart (Total Direct Energie) reden samen met drie andere renners bijna de hele etappe van 157 kilometer aan kop. Op 8 kilometer van de streep werden ze ingerekend door het peloton, waarna Pedersen de snelste was. Hij rekende overtuigend af met Philipsen, die hem tijdens de eerste etappe nog de baas was in de sprint.

Danny van Poppel was op de vierde plaats de beste Nederlander. Afgelopen maandag eindigde hij ook al als vierde tijdens de eerste etappe.



Oorspronkelijk zou de etappe donderdag in Philippine in Zeeuws-Vlaanderen van start gaan en finishen in het Vlaamse Aalter. Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen bleek dinsdagavond dat koersen in Nederland niet mogelijk is. Daarom besloot de organisatie ook te starten vanuit Aalter.