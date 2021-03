Peter Sagan slaat Strade Bianche over

Betsema blijft Worst voor en maakt favorieten­sta­tus waar in Sint-Niklaas

20 februari De voorlaatste veldrit van het seizoen is gewonnen door Denise Betsema. In Sint-Niklaas was de 28-jarige veldrijdster met overmacht de sterkste in de Waaslandcross, de voorlaatste wedstrijd van het seizoen. Annemarie Worst eindigde als tweede, Sanne Cant werd derde.