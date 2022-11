Pfeiffer kost Alex Molenaar nieuw contract bij Spaanse ploeg: ‘Heb niks meer gehoord, ga niet wachten’

Profrenner Alex (21) heeft dubbel paspoort: ‘Wat ik me voel? Toch wel Spanjaard, wil hier altijd blijven’

Zijn wielergeluk bij Burgos-BH loopt nog niet synchroon met zijn levensgeluk in Spanje. Door tegenslagen en een pandemie is de profrenner nog niet waar hij had willen zijn. In Catalonië daarentegen is Alex Molenaar, opgegroeid in Oud-Beijerland, op zijn 21ste al wel helemaal op zijn plek. ,,Ik wil hier altijd blijven.”

15 november