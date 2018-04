Philippe Gilbert verwacht mooie strijd tijdens Amstel Gold Race

talentencampus Team Sunweb bouwt topsportcentrum in Sittard

16:01 Wielerploeg Sunweb opent in 2019 een eigen topsportcentrum in Sittard. Het wordt een campus waar wielertalenten samen trainen en leven, maar waar ook aandacht is voor hun carrière na de wielersport. De campus is een volgende stap in de visie van Sunweb, die het wielrennen als teamsport ziet en de ploeg ook wil runnen als een team.