Philipsen is opnieuw legendarische sprinters de baas in Ronde van Turkije

Video's Pidcock verrast topfavo­riet Van Aert in Brabantse Pijl, Schelling knap vierde

14 april Topfavoriet Wout van Aert is in de Brabantse Pijl verslagen door Tom Pidcock, een bekende uit het veldrijden. De Brit van INEOS Grenadiers versloeg de Belg van Jumbo-Visma en Matteo Trentin (UAE Team Emirates) in de sprint in Overijse. Ide Schelling (Bora-hansgrohe) kwam vlak achter het trio als vierde over de finish.