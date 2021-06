Pieters soleert naar Nederlandse titel en volgt ploeggenote Van der Breggen op

Voor het tweede jaar op rij worden de Nederlandse kampioenschappen wielrennen verreden op en rond de VAM-berg, een voormalig vuilstortplaats in het Drentse Wijster. Maar toch is er wel degelijk iets anders dan amper een jaar geleden, toen Anna van der Breggen bij de vrouwen oppermachtig was en Mathieu van der Poel een dag later niets heel liet van Jumbo-Visma en bij de mannen het goud veroverde. De verschillen: in tegenstelling tot de 2020-editie mogen er dit jaar onder de noemer van een testevent wel toeschouwers aanwezig zijn en - misschien wel belangrijker - zijn de belangen bij de vrouwen een stuk minder groot om het rood-wit-blauw te veroveren.



En dat betreft vooral de twee absolute toprensters: titelverdedigster Van der Breggen en Annemiek van Vleuten, die vooral bezig zijn met de Olympische Spelen. Van der Breggen deelde haar concurrente voor het goud in Tokio woensdag al een tik uit door haar op grote achterstand te rijden in de NK-tijdrit. ,,Daar wilde ik wel echt goed zijn, dus ik baal. Ik had een heel slechte dag”, zei Van Vleuten na afloop. ,,Hier wilde ik vertrouwen tanken voor de Olympische Spelen.” Dat lukte voor Van Vleuten niet. Zaterdag kreeg ze haar laatste kans om de kater weg te spoelen, want tot de Olympische Spelen rijdt Van Vleuten geen wedstrijd meer. ,,Maar ik start hier niet met het doel om te winnen. Het wordt heel lastig om als eenmansformatie te strijden tegen SD Worx, Jumbo-Visma en Trek-Segafredo", zei ze vooraf.