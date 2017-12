'Plaag' Riccardo Riccò: Ik keer terug als renner

Tour start in 2019 met vlakke etappe en ploegentijdrit

28 december De Tour de France start in 2019 op zaterdag 6 juli vanuit Brussel met een rit in lijn door Vlaanderen en Wallonië. Een dag later volgt in Brussel een ploegentijdrit, zo onthulde de organisatie donderdag in de Belgische krant Het Nieuwsblad. Het exacte parcours van de etappes die onder het 'Grand Départ' vallen, wordt op 16 januari gepresenteerd.