Ploeg Van der Breggen domineert Giro: ‘Iedereen wil in het spoor van Anna doorgaan met winnen’

Een ‘clean sweep’, drie wielrensters van dezelfde ploeg op het podium van de Giro d’Italia Internazionale Femminile. Dat is waar Team SD Worx op afstevent. Kopvrouw Anna van der Breggen is een klasse apart in Italië, maar in haar kielzog doet ook Demi Vollering het uitstekend in de ‘Giro Donne’. De twee Nederlandse vrouwen werden eerste en tweede in de klimtijdrit van vandaag. Hun Zuid-Afrikaanse ploeggenote Ashleigh Moolman werd vierde en staat tweede in het algemeen klassement, tussen Van der Breggen en Vollering in.