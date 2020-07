Ploeg Van der Breggen en Blaak gaat ‘eindelijk’ maar vol vragen weer op pad

Met drie koersen in Spaans Baskenland vervolgt het vrouwenpeloton volgende week het door het coronavirus zo in de war gestuurde wielerjaar. Voor de wielrensters van Boels-Dolmans beginnen de maanden waarin ze de vertrekkende sponsors een mooi afscheid kunnen geven.

Sportief directeur Danny Stam stapt zondag ‘eindelijk’ weer in de auto om zijn door de jaren heen zo succesvolle ploeg te begeleiden. Terwijl hun mannelijke collega's inmiddels zijn uitgewaaierd naar locaties in de bergen heeft de ploeg van Stam, met Anna van der Breggen en Chantal Blaak, er net een trainingskamp in Limburg opzitten. ,,Met negen rensters - de overzeese vrouwen nog niet - zijn we bij elkaar gekomen in Valkenburg. Altijd goed om elkaar weer te zien. Eerder kon dat vanwege de coronamaatregelen niet.”

Stam en de overige begeleiding stappen zondag in de auto om met het materiaal naar Baskenland af te reizen. Zes rensters volgen een dag later per vliegtuig. Het deel van Spanje waar achtereenvolgens de Emakumeen Nafarroako Klasikoa, de Clasica Femenina Navarra en de Durango-Durango Emakumeen Saria worden verreden, is nog niet getroffen door nieuwe beperkingen vanwege oplevende coronabesmettingen.

Quote Die meiden wilden inchecken. Toen ze hoorden hoe de situatie onderweg was, zijn ze niet gaan vliegen Danny Stam, Sportief directeur Boels-Dolmans

,,We moeten maar hopen dat dat zo blijft en dat we weer gaan fietsen. We zijn er ons van bewust dat het ook mis kan gaan en dat we bijvoorbeeld in quarantaine moeten. Een doemscenario kun je niet uitsluiten, maar we moeten positief zijn. Ik denk trouwens dat als alles nu weer wordt afgelast, er dit seizoen helemaal niet meer gefietst wordt."

Volledig scherm Sportief directeur Danny Stam van Boels-Dolmans. © photo: Cor Vos

Inchecken

Meteen nadat Blaak in het vroege voorjaar de Belgische koers Le Samyn had gewonnen, vertrokken de materiaalwagens van het team naar Italië voor de Strade Bianche. Het was begin maart en het coronavirus waarde inmiddels in Europa rond. Stam: ,,Die meiden stonden op maandag op het vliegveld om in te checken toen we van onze mannen onderweg hoorden hoe de situatie onderweg was met de angst voor corona. Ze zijn maar niet meer gaan vliegen.”

Volledig scherm Chantal Blaak tijdens Omloop Het Nieuwsblad eerder dit jaar. © Cor Vos Het was het begin van een bizarre tijd. ,,Niemand zag aankomen dat het zo lang zou duren. Het is een raar seizoen geworden, met nog steeds veel onzekerheden. Een karig jaar ook voor onze sponsors die afscheid nemen. We willen ze graag nog wat mooie overwinningen bezorgen." Boels-Dolmans gaat volgend jaar verder als SD Worx.

Op pad dus zondag, ruim 1300 kilometer voor Stam vanuit het Noord-Hollandse Hensbroek. Met tal van vragen nog: ,,Wat gebeurt er straks als een renster positief test op corona. Moet de ploeg dan naar huis? Iedereen?"

