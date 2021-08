Ploeg van Pogacar blijft maar toprenners binnenhalen: George Bennett komt over van Jumbo-Visma

In amper vijf dagen tijd heeft UAE Emirates vier toprenners binnengehaald. Na João Almeida (Deceuninck-Quick Step), Pascal Ackermann (Bora-hansgrohe) en Marc Soler (Movistar) is George Bennett (Jumbo-Visma) de vierde grote naam die de ploeg van Tadej Pogacar komt versterken. Ook Alvaro Hodeg (Deceuninck-Quick Step) fietst vanaf 2021 voor team team van de tweevoudig Tourwinnaar.

Almeida droeg vorig jaar lange tijd het roze in de Giro d’Italia en eindigde onlangs in diezelfde ronde als zesde, twee plaatsen lager dan in 2020. De Portugees tijdritkampioen tekende voor vijf jaar bij de miljoenenploeg. ,,Het team blijft maar groeien. Ik kan niet wachten om er deel van uit te maken", zei de 23-jarige renner.

Volledig scherm Joao Almeida. © photo: Cor Vos

Niet veel later werd de komst van Ackermann bekend gemaakt. Ackermann is bij Bora-hansgrohe op een zijspoor geraakt en werd op het laatste moment ook niet opgeroepen voor de Tour de France. Waar Sam Bennett weer terugkeert bij de Duitse ploeg, vertrekt Ackermann juist. Hij moet bij UAE Emirates de Noorse sprinter Alexander Kristoff (Intermarché-Wanty Gobert) doen vergeten. Of Fernando Gaviria bij de Emiratenploeg blijft is nog niet bekend.

Volledig scherm Pascal Ackermann. © photo: Cor Vos

Zondag werd de komst van Soler wereldkundig gemaakt. De Spanjaard komt over van Movistar en won in 2018 Parijs-Nice, al kon hij vervolgens de hoge verwachtingen niet echt waarmaken. Vorig jaar won hij wel een rit in de Vuelta a España. Dit jaar moest hij zowel de Giro als de Tour vroegtijdig na valpartijen verlaten. Soler heeft voor twee seizoenen getekend. ,,Iedereen weet dat Marc een van de beste renners in het peloton is. Hij zal zich snel thuis voelen bij ons", zegt ploegbaas Joxean Matxin.

Volledig scherm Marc Soler. © AP

Vandaag werd bekend dat ook George Bennett vanaf 2022 voor UAE Team Emirates zal koersen. De 31-jarige Nieuw-Zeelander tekent voor twee jaar bij de ploeg van Pogacar. Bennett reed zeven seizoenen voor Jumbo-Visma en voorloper LottoNL-Jumbo. De klimmer werd in 2018 achtste in de Giro d’Italia en in 2017 eindigde hij als tiende in de Vuelta. Vorig jaar werd Bennett tweede in de Ronde van Lombardije. Namens de Nederlandse ploeg won Bennett drie wedstrijden: de Ronde van Californië (2017), Gran Piemonte (2020) en het nationaal kampioenschap op de weg (2021).



UAE Emirates wordt alsmaar verder gebouwd om Pogacar, die zijn contract verlengde tot en met 2027 en onlangs voor de tweede keer op rij de Tour de France won.

Volledig scherm Tadej Pogacar in de gele trui na zijn tweede eindzege in de Tour de France. © EPA