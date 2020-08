Ploegarts Deceuninck - Quick-Step: ‘Evenepoel heeft waarschijnlijk geen operatie nodig’

Ewan sprint in Wallonië naar etappe­winst bij rentree van Terpstra

15:40 De eerste etappe van de Ronde van Wallonië is gewonnen door Caleb Ewan. De 26-jarige Australiër van Lotto-Soudal was in Templeuve de snelste in een millimetersprint. Sam Bennett werd nipt verslagen.