Ploegleider Lefevere: Evenepoel is nog niet in vorm. Er kunnen nog een paar kilo’s af

,,Er kunnen nog wat kilo’s af, maar dat is voorzien. Hij moet scherp staan voor de Giro. Tegen nu en de start van de Ronde van Italië in Boedapest (op 9 mei), kan er nog makkelijk twee kilo af.” Lefevere heeft het in het Portugese Faro, waar de derde rit van start gaat, ook over Evenpoels concurrent Vincenzo Nibali (35) en de generatiestrijd in het wielrennen die zich aandient. ,,Het is goed dat die ‘oude mannen’ zeggen ‘hey, je moet niet denken dat je er ons gaat afrijden’. Maar als ze fair zijn, moeten ze toegeven dat Remco geen gewone is.”

Lefevere, ook nog voor de start van de derde etappe: ,,Remco stuurde onlangs ook nog een bericht via Whatsapp: ik weeg nu zoveel, tegen de Ronde van Algarve moet er nog één kilo af, tegen Luik en de Giro nog twee en ik zal er staan. Nu heeft hij nog wat reserve en in Boedapest moet hij op gewicht staan. Nee, hij is zeker niet te vroeg in vorm. Het wielrennen is ook veranderd de voorbije jaren. Je ziet nu toch dat zelfs grote renners ook in februari al winnen en in een grote ronde nog goed zijn. Het is anders dan vroeger. Thomas en Nibali zijn zogezegd bewust nog niet in die grote vorm, maar als je dan ziet dat ze op Twitter zetten dat ze 250 km getraind hebben in januari of december dan vraag ik me af voor wat dat goed is....”