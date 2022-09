Ploegleiding Alpecin roept Mathieu van der Poel op het matje: ‘Verhaal met enkel verliezers’

Van der Poel werd op de avond voor de wegwedstrijd bij de WK in Australië aangehouden, omdat hij twee luidruchtige meisjes op de gang van het hotel zou hebben aangevallen. De 27-jarige Nederlander werd maandag door een Australische rechter veroordeeld tot boetes van in totaal 1500 Australische dollar, omgerekend zo’n 1000 euro.

Van der Poel mocht daarna terug naar huis vliegen. Zowel de Nederlandse wielerbond KNWU als Alpecin-Deceuninck, de werkgever van Van der Poel, weigerde aanvankelijk commentaar te geven op de veroordeling van de succesvolle wielrenner. Het Belgische team gaf maandagavond alsnog een verklaring uit.

,,Wij hebben akte genomen van de gebeurtenissen van de afgelopen 48 uur in Wollongong. Het is duidelijk dat dit een verhaal is met enkel verliezers, en dat kunnen wij alleen maar betreuren”, aldus Alpecin-Deceuninck.

De ploeg zegt dat in eerste instantie de focus lag op het verlenen van juridische bijstand aan Van der Poel en ervoor te zorgen dat hij zo snel mogelijk terug naar Europa kon vliegen. De Nederlander, die in de nacht van zaterdag op zondag pas rond 04.00 uur weer op zijn hotelkamer terug was en vervolgens in de WK-wedstrijd al vroeg opstapte, is nog onderweg naar huis.

Alpecin-Deceuninck zegt een zo volledig mogelijk beeld te willen krijgen van het incident in het hotel, onder meer via gesprekken met Van der Poel en andere betrokkenen. De ploeg wil ook inzage in het complete juridische dossier. ,,Op basis daarvan zullen wij bepalen welke stappen er genomen worden. Wij willen stellig benadrukken dat respect voor anderen binnen en buiten het peloton te allen tijde een basiswaarde is van Alpecin-Deceuninck. Daarom ook dat wij dit op een gepaste manier willen opvolgen. Pas daarna zullen renner en team verder communiceren.”

Het is niet bekend wanneer Van der Poel en de teamleiding in gesprek gaan. De alleskunner op de fiets, ook succesvol in het veldrijden en mountainbiken, rijdt al jaren voor de ploeg van de Belgische broers Philip en Christoph Roodhooft.

