Podcast | De haat voor de Muur van Annemiek van Vleuten en de vooruitblik op Luik

Eindzege Patrick Bevin Streep door laatste rit in Turkije door ‘heftige weersom­stan­dig­he­den’

De Nieuw-Zeelandse wielrenner Patrick Bevin heeft de Ronde van Turkije op zijn naam geschreven. De kopman van Israel-Premier Tech, gisteren de sterkste van een kopgroep van drie én leider in het klassement, hoefde vandaag niet in actie te komen in de laatste etappe. Die werd, aldus een tweet van de ploeg van Bevin, vanwege ‘heftige weeromstandigheden’, waaronder spekgladde wegen, afgelast.

17 april