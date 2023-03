Podcast In het Wiel | ‘Afzeggen voor Strade Bianche zou verboden moeten zijn’

Met video Indrukwek­ken­de Dylan Groenewe­gen pakt dagzege in UAE Tour, Jonas Vingegaard wint in Galicië

Dylan Groenewegen heeft de vijfde etappe van de UAE Tour gewonnen. Hij was na 170 kilometer de beste in een massasprint en hield in Umm al Quwain, het minst bevolkte emiraat van de Verenigde Arabische Emiraten, Fernando Gaviria uit Colombia en de Ier Sam Bennett achter zich.