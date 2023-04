Podcast In Het Wiel | ‘Mathieu van der Poel straalde heel veel zelfvertrouwen uit’

Van der Poel was de sterkste vandaag en versloeg de andere grote favoriet Wout van Aert. Onfortuinlijk was de Belg toen hij diep in de finale, op een van de zwaarste kasseistroken van de dag, lek reed. Van Aert was vervolgens kansloos en Van der Poel kwam alleen aan op de wielerbaan van Roubaix.

Bij de vrouwen, op zaterdag, was Femke Markus de grote pechvogel. Zij viel in het laatste rondje op de wielerbaan, terwijl ze een grote kans gehad zou hebben in de sprint van een kopgroep die vooruit was gebleven. Een grote teleurstelling en dus reden genoeg om Markus even te bellen.