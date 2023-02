Podcast In het Wiel | ‘Mathieu van der Poel was de sterkste bij WK veldrijden’

Shirin van Anrooij (20) doet nog mee bij beloften op WK veldrijden: ‘Ik wil geen stappen overslaan’

Shirin van Anrooij heeft besloten bij het WK veldrijden uit te komen in de beloftencategorie. De 20-jarige Zeeuwse behoort dit jaar samen met haar leeftijdsgenoten Fem van Empel en Puck Pieterse wekelijks tot de uitblinkers. Die twee komen in Hoogerheide over een kleine twee weken uit bij de elitevrouwen.

23 januari