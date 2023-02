Podcast In het Wiel | ‘Mathieu van der Poel was de sterkste vandaag bij WK veldrijden’

Bryan Coquard slaat toe in waaierrit ‘Down Under’: ‘Ik heb hier tien jaar op gewacht’

Bryan Coquard heeft in zijn elfde seizoen als prof dan eindelijk zijn eerste overwinning in de WorldTour geboekt. De 30-jarige sprinter van Cofidis won de vierde etappe in de Tour Down Under. Het betekende voor de Fransman zijn 49e overwinning, maar pas zijn eerste in de hoogste klasse van het wielrennen.

