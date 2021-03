Podcast | ‘In Israël zoeken ze nu het bonnetje van Froome’

Je gazon weer in topvorm: zo pak je groot lenteonder­houd aan

7:15 Een paar regenbuitjes en wat warmere, zonnige dagen: meer was er niet nodig om je gazon wakker te schudden. Hoe krijg je het snel in topvorm voor de zomer? Hoe pak je mos, kale plekken en engerlingen aan? En is verticuteren écht nodig? Tuinexpert Laurence Machiels legt uit. ,,Je gazon heel kort maaien vergroot de kans op mos.”