Podcast In Koers | Wout Poels en Dylan van Baarle: ‘Waarom ging Ineos zo op kop rijden in de Giro?’

Het wielerseizoen 2023 is alweer volop bezig. Bekijk hier de data van de Tour de France in juli en de Vuelta d’España in augustus en september. Bijzonder: het EK wielrennen en het WK wielrennen wisselen van maand. Het wereldkampioenschap is nu begin augustus in Glasgow, het Europees kampioenschap in september in Drenthe. Zo ziet de complete wielerkalender van 2023 eruit. Onder de kalender voor de mannen staat het jaarschema voor de vrouwen.