Podcast In Koers | Ziekte flinke terugslag in voorbereiding Wout Poels op Tour de France: ‘Geen leuke dagen hier thuis’

Zijn Tour de France-deelname staat op de tocht en dat maakt hem somber. ,,Ik zit even niet in een lekkere mood”, vertelt hij. ,,Halverwege mijn trainingskamp op Tenerife kreeg ik last van mijn darmen en herstelde ik eigenlijk niet meer. Dit zijn geen leuke dagen, ik zit alleen maar te malen en te denken. Ik wil me fitter voelen en dat gebeurt niet.”

Intussen zit Dylan wèl weer gewoon in koers. Hij vertelt vanuit het Ibis Styles in Le Puy-en-Velay over de Dauphiné, waar hij op kop moet rijden en Jonas Vingegaard beter moet leren kennen. ,,Het zijn nog hele zware etappes”, geeft hij aan. ,,Het is niet dat ik er specifiek naar uitkijk, maar Jonas is in hele goede vorm en ik hoop hem goed te ondersteunen. Het is de eerste keer dat we samen rijden. Tot nu toe heb ik nog niet veel met hem te maken gehad, omdat ik op kop aan het rijden was, maar de komende dagen zullen we meer contact hebben.”