Podcast | Jumbo-renner Jos van Emden: ‘Dit voelt voor mij niet als echt wielrennen’

Dit keer doet hij het toch. Een uur lang traint hij vanuit zijn eigen garage op Zwift met honderden anderen - en ondertussen laat hij zich interviewen door In Het Wiel. Precies één keer bijt hij op zijn tong, als het gaat over Zuid-Europeaanse renners. Verder maakt hij van zijn hart geen moordkuil.



Hij zet vraagtekens bij de ontwikkeling dat renners tegenwoordig vooral hard moeten kunnen trappen in een laboratorium en dat ze niet kunnen trainen zonder vermogensmeters. Hij doet voorstellen om het wielrennen leuker en veiliger te maken. Hij doet een Primoz Roglic-imitatie (,,I have pain everywhere, eh”), vertelt hoe Tony Martin is als ploeggenoot en doet uit de doeken wat het groene-appeltjes-dieet inhoudt. Verder beschrijft hij wat de overwinning in de laatste etappe van de Giro voor hem betekende en hoe hij werd herkend met een pak luiers in zijn handen.