Podcast | Thijs Zonneveld pleit voor invoeren safety car en de 'waardes' van Annemiek van Vleuten

,,Het peloton is een sperma-cel”, zegt Thijs Zonneveld als hij begint te praten over de akelige en massale valpartij bij de mannen en hij pleit vervolgens voor het invoeren van een ‘safety car’. ,,Voor de veiligheid is dit één van de eerste dingen die je kan invoeren.”



We horen reacties van Bauke Mollema en Van Vleuten, die alvast haar ‘waardes’ aan Thijs doorstuurde. Hieruit blijkt dat Van Vleuten, op haar 39ste, sneller rijdt dan ooit. Thijs legt uit hoe dat kan in haar geval.