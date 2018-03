Poels breekt sleutelbeen bij zware val

Poels kwam vandaag zwaar ten val in een afdaling. Hij was op dat moment de nummer twee van het algemeen klassement. Woensdag nog had de renner van Team Sky de tijdrit gewonnen. Hij is vermoedelijk tussen de vier en zes weken uitgeschakeld.



Poels werd onderzocht in het ziekenhuis van Saint-Laurent-du-Var. Hij bereidde zich in Frankrijk voor op de Ronde van Italië, waar hij samen met ploeggenoot en Tourwinnaar Chris Froome van start wil gaan. Het ligt in de planning dat Poels ook meedoet in de Ronde van Frankrijk. Normaal gesproken is Froome ook daar de kopman van Sky, maar de Brit wacht mogelijk een schorsing.



De etappe van Sisteron naar Vence over 198 kilometer met vijf beklimmingen werd gewonnen door de Fransman Rudy Molard, voor de Belg Tim Wellens en de Fransman Julian Alaphilippe. Beste Nederlander was Sam Oomen, op de vijfde plaats. De Spanjaard Luis Léon Sanchez, die als nummer vier over de finish kwam, blijft op kop in het klassement.