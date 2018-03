Poels is kopman van Sky in Parijs-Nice

Poels lijkt in vorm te zijn voor een greep naar de macht. Vorige maand won hij in Spanje een etappe in de Ruta Del Sol. Hij eindigde als tweede in het klassement van deze ronde.



De ploeg van Poels heeft een reputatie hoog te houden. Vijf van de laatste zes edities van Parijs-Nice werden gewonnen door een Sky-renner. Sergio Henao, de winnaar van vorig jaar en ploeggenoot van Poels en Van Baarle, verschijnt ook aan de start om zijn titel te verdedigen.



Chris Froome, de absolute kopman van Team Sky, rijdt volgende week de Tirreno-Adriatico in Italië.