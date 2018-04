Poels met ambities terug in Waalse Pijl

De wielrenner van Team Sky kwam in 2016 als vierde boven in Hoei. Enkele dagen later schreef Poels in barre weersomstandigheden de klassieker Luik-Bastenaken-Luik op zijn naam. ,,Ik vind het een prachtige koers, maar het is wel een zware'', zei Poels eerder al over de Waalse Pijl. ,,De Muur van Hoei is echt steil. Het lijkt me geweldig om deze wedstrijd te winnen.'' Vorig jaar zegevierde Alejandro Valverde zowel in Hoei als in Luik.



Sky stuurt dezelfde equipe als gisteren in de Amstel Gold Race naar de Waalse Pijl. De Pool Michal Kwiatkowski is naast Poels de blikvanger.