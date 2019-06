Poels snelt naar zege in bergrit Dauphiné

Steven Kruijswijk: Ik denk dat ik mee kan doen met de besten

15:40 Hij is op weg naar misschien wel zijn beste vorm ooit en droomt over het podium in Parijs. Zaterdag en zondag kan Steven Kruijswijk (32) zich in de bergen van het Critérium du Dauphiné alvast meten met zijn Tourrivalen.