Pogacar maakt excuses aan Van Baarle voor tirade na Ronde van Vlaanderen: ‘Heel tof’

,,Ik weet niet meer precies wat Pogacar tegen me zei”, vertelde Van Baarle in de podcast Live Slow Ride Fast van oud-wielrenner Laurens Ten Dam. ,,Hij dacht dat ik van mijn lijn was afgeweken en hem bewust had opgesloten, maar hij was waarschijnlijk gefrustreerd doordat hij het zelf had verpest. Waarschijnlijk was ik de eerste die hij tegenkwam na de finish.”