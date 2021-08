Pogacar nu best betaalde wielrenner ter wereld, maar achterstand op McGregor en Messi is enorm

Eindzege Simmons Jakobsen sluit Ronde van Wallonië fraai af: tweede dagsucces

24 juli Fabio Jakobsen heeft de vijfde en laatste etappe van de Ronde van Wallonië gewonnen. De Nederlander van Deceuninck-Quick Step, eerder al succesvol in de tweede rit, was de snelste in de massasprint. De eindzege is voor de Amerikaan Quinn Simmons (Trek-Segafredo).