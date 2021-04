Pogacar sprint naar eerste monumentale zege en houdt Alaphilippe opnieuw van droomwinst af

Luik-Bastenaken-LuikDe spectaculaire 107de editie van Luik-Bastenaken-Luik is een prooi geworden voor Tadej Pogacar. In een millimetersprint was hij net iets sneller dan Julian Alaphilippe, die net als in 2020 net naast de winst greep. Bauke Mollema finishte als achtste.

Zonder de drie smaakmakers van het klassieke voorjaar ging de 107de editie van Luik-Bastenaken-Luik van start. Van Mathieu van der Poel en Wout van Aert was al bekend dat ze de laatste voorjaarsklassieker zouden schieten, maar voor Tom Pidcock stond dat niet in de planning. Door een val in de Waalse Pijl moest de bijna-winnaar van de Amstel Gold Race een streep zetten door La Doyenne.



Luik-Bastenaken-Luik is een zware wedstrijd met twee gezichten: de beginfase van Luik naar Bastenaken is het makkelijkste deel zonder veel noemenswaardige hindernissen, terwijl de terugweg louter uit bekende heuvels bestaat en het geen meter meer vlak is. Met een kopgroep van zeven met daarin de Nederlander Mathijs Paasschens werd de heuvelzone aangevangen. Paasschens, actief voor Bingoal Pauwels Sauzen, maakte zijn hattrick compleet: voor het derde jaar op rij in evenveel deelnames maakte de 25-jarige renner deel uit van de vlucht van de dag.

Volledig scherm De kopgroep van de dag. © BELGA

In het peloton ging het er rustig aan toe. Pas voor de Stockeu lieten enkele schaduwfavorieten zich zien. Astana stuurde even Luis Léon Sanchez vooruit, maar voor de steile klim werd de Spaans kampioen alweer gegrepen. Op de daaropvolgende hindernissen als de Haute-Levée en Rosier toonden Philippe Gilbert, Greg Van Avermaet en Tim Wellens zich maar slaagde niemand van de outsiders erin om echt weg te rijden. Het was wachten op La Redoute voor de eerste echte aanval van een topfavoriet.



Maar die aanval kwam er niet. Ineos-Grenadiers legde het peloton een dusdanig hoop tempo op dat er maar vijftien renners in de voorste groep de top bereikten. Julian Alaphilippe was het grootste slachtoffer en had de slag gemist, net als onder andere Bauke Mollema. Dankzij de hulp van onder andere João Almeida keerde de groep in de afdaling weer terug bij de voorste groep. Met nog twee beklimmingen te gaan begon de tijd voor de echte klimmers te dringen, want de groep was nog erg groot.

Aanval van Carapaz

En dat wist Ineos-Grenadiers. Adam Yates viel aan, haalde de laatste vroege vluchters in en zag dat alleen Pogacar van de drie grote topfavorieten hem kon volgen. In zijn kielzog nam hij onder andere Richard Carapaz mee, die met nog twintig kilometer te gaan wegreed en een voorsprong van twintig seconden pakte op de groep van Pogacar, waar iedereen naar de Tourwinnaar keek. Geluk bij een ongeluk voor Pogacar was dat de achtervolgende groep met Roglic en Alaphilippe kon terugkeren door het werk van Wilco Kelderman in dienst van Maximilian Schachmann, waardoor iedereen plots hetzelfde belang had: Carapaz terugpakken.



Dat lukte op de slotklim Roche-aux-Faucons, waar de koerssituatie plots totaal veranderde. Pogacar, Alaphilippe, Michael Woods, David Gaudu en de jarige Alejandro Valverde reden weg en pakten een mooie voorsprong op Primoz Roglic, die moest passen en samen met Jakob Fuglsang voor de zware taak stond om het gat weer dicht te rijden. Ineos-Grenadiers stond plots met lege handen.

Volledig scherm David Gaudu op kop van de groep. © BELGA

De vijf werden niet meer teruggepakt. Met de 41-jarige Valverde aan de leiding werd de sprint op gang geholpen. Een lange sprint van wel 250 meter, die uiteindelijk door Pogacar werd gewonnen. De Sloveen stak net iets eerder dan Alaphilippe zijn voorwiel over de streep en schreef zodoende zijn eerste monument op zijn naam. Alaphilippe werd tweede voor Gaudu. Bauke Mollema eindigde knap als achtste.

Opsteker voor Pogacar

Afgelopen woensdag hoopte Pogacar mee te doen aan de Waalse Pijl, maar gooide een vals-positieve coronatest roet in het eten. ,,We waren erg teleurgesteld dat we niet mee mochten doen. We hebben er goede renners voor, met onder andere Marc Hirschi", zegt Pogacar, doelend op zijn ploeggenoot die als zesde eindigde. ,,Maar ik ben blij dat het nu zo is afgelopen.”

,,Ik heb er geen woorden voor. Ik houd van deze race en om hier te winnen van zulke grote renners is echt ongelooflijk. Ik bleef in de sprint achter Alaphilippe zitten en had voordeel van de meewind, waardoor ik mijn wiel nog voorbij zijn wiel kon steken. Ik leef op dit moment echt de wielerdroom.”



Alaphilippe blijft na winst in de Waalse Pijl met lege handen. Opnieuw, want vorig jaar dacht hij te winnen, maar stak Roglic net iets eerder zijn wiel over de streep en werd Alaphilippe teruggezet naar de vijfde plaats vanwege het rijden van een onreglementaire sprint. ,,Het was voor mij een hoofddoel om hier te winnen, maar eindigen achter de Tourwinnaar is volgens mij lang niet zo slecht. Ik had vertrouwen in mijn sprint, maar Tadej was gewoon heel erg slim.”

Volledig scherm De sprint om de winst. © photo: Cor Vos

Volledig scherm Primoz Roglic in de achtervolging. © photo: Cor Vos