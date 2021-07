Pogacar verlengt contract bij UAE Team Emirates tot 2027: ‘Ik ben hier op mijn plek’

Pogacar won de afgelopen twee jaar al 29 races als renner van UAE Team Emirates. Zijn twee eindzeges in de Tour maakten de meeste indruk, maar ook zijn zege in Luik-Bastenaken-Luik en zijn bronzen medaille bij de wegwedstrijd op de Olympische Spelen afgelopen weekend bewezen zijn kwaliteiten op de fiets. ,,Ik ben erg blij dat ik mijn toekomst aan het team kan verbinden en hier de komende jaren kan blijven,” zegt Pogacar op de site van zijn team. ,,Dit team past heel goed bij mij en ik heb het geluk te kunnen zeggen dat ik niet alleen collega’s, maar ook vrienden heb gevonden. Ik kijk uit naar de komende jaren en wat ze zullen brengen. Hopelijk nog meer succes voor mij en voor het team. Ik hoop dat we veel kinderen inspireren om te gaan wielrennen.”

Op de terugweg van Japan naar Slovenie maakte Pogacar een tussenstop in de Verenigde Arabische Emiraten, om in het bijzin van de steenrijke teambaas Matar Suhail Al Yabhouni Al Dhaheri zijn nieuwe contract te ondertekenen. ,,We zijn verheugd om Tadej de komende jaren bij ons te hebben. Tadej helpt de manier waarop mensen denken over fietsen. We zijn erg trots op hem en alles wat hij en het team bereiken. Hij weerspiegelt de boodschap en onze missie: onze mensen aanmoedigen om te sporten en een gezondere levensstijl te leiden. We zien nu al verbeteringen en we zien dat meer mensen de fiets gebruiken en genieten van beweging, wat een belangrijke stap is voor ons land.”