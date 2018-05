Prades pakt eindzege in Ronde van Noorwegen

Smaakmaker Tim Wellens stapt ziek af in de Giro

19 mei De Belgische wielrenner Tim Wellens is ziek en gaat niet van start in de veertiende etappe van de Ronde van Italië. De renner van Lotto-Soudal, winnaar van de vierde etappe en een van de smaakmakers in deze Giro, heeft keelpijn, bronchitis en is koortsig.