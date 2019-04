Prijzengeld van 171,07 euro per renster wel erg schraal

VIDEO Dumoulin na vijftigste plek: ‘Ik hoopte om de prijzen mee te doen’

28 april Tom Dumoulin kon in Luik-Bastenaken-Luik geen rol spelen in de finale. ,,Mijn koers was niet goed. Ik had de benen niet”, moppert de kopman van Sunweb. Hij eindigde anoniem als vijftigste, waar hij vorig jaar nog als vijftiende finishte in Luik.