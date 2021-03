Primeur voor Annemiek van Vleuten met zege in Dwars door Vlaanderen

Annemiek van Vleuten heeft woensdag de wielerkoers Dwars door Vlaanderen bij de vrouwen gewonnen. Het was haar eerste zege van het seizoen, ook haar eerste in het shirt van Movistar.

Van Vleuten ontsnapte op zo’n 30 kilometer voor de finish op de Knokteberg uit een eerste groep en kreeg Kasia Niewiadoma mee. In een lange sprint hield ze de Poolse net achter zich. De Amerikaanse Alexis Ryan sprintte achter het tweetal naar de derde plaats. In diezelfde groep finishten ook Floortje Mackaij (zevende) en Ellen van Dijk (negende). Van Dijk was de winnares van de afgelopen twee edities. De Nederlandse topploeg SD Worx, met onder anderen Chantal Blaak en Anna van der Breggen, ontbrak in de Vlaamse koers.

Van Vleuten had na de Strade Bianche (6 maart) geen koers meer gereden, maar in plaats daarvan op hoogte getraind op Tenerife. Dat betaalde zich uit in de koers met start en finish in Waregem. ,,Ik ben meestal wel meteen goed na zo’n hoogtestage. Daar komt bij dat ik het parcours goed verkend had en gezien had dat de Knokteberg de plek was om het verschil te maken.”

Volledig scherm Annemiek van Vleuten viert op het podium haar zege in Dwars door Vlaanderen. © BELGA

Dat deed Van Vleuten, die eerder haar ploeggenote Leah Thomas in de aanval had zien gaan, en alleen Niewiadoma kon volgen. Met name de ploeg Trek-Segafredo (Van Dijk) achtervolgde, maar het gat naar de twee koplopers werd niet gedicht. ,,Superlekker om voor mijn nieuwe ploeg een koers te winnen”, was Van Vleuten tevreden. ,,En dat in een mooie koers. Complimenten aan de organisatie. Het is echt een kleine Ronde van Vlaanderen.”

Voor die koers, aanstaande zondag, geldt Van Vleuten ook als een van de favorieten. Ze won de editie van 2011, aan het begin van haar loopbaan, en boekte de afgelopen jaren twee podiumplaatsen: derde in 2018 en tweede in 2019. “Ik weet dat ze zondag op me letten, ook als ik hier niet had gewonnen. Maar de tegenstand weet nu ook dat Movistar een team is om rekening mee te houden.”

