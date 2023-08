Primoz Roglic kent uitstekende generale voor Vuelta: met derde dagsucces naar eindzege in Burgos

Met videoPrimoz Roglic heeft ook de vierde etappekoers die hij dit jaar rijdt op zijn naam geschreven. De Sloveense kopman van Jumbo-Visma stelde in de Ronde van Burgos in de afsluitende bergetappe de eindzege veilig. Het is voor Roglic een uitstekende generale repetitie voor de Vuelta.

Roglic pareerde op de steile slotklim naar Lagunas de Neila een aanval van Adam Yates, de Britse nummer drie van het klassement, en won vervolgens het sprintje om de ritzege. Yates eindigde als tweede, de Rus Aleksandr Vlasov werd derde in de vijfde etappe.

Roglic won dit voorjaar al de Tirreno-Adriatico, de Ronde van Catalonië en de Giro d’Italia. De 33-jarige Sloveen sloeg daarna de Tour en de WK over. Hij richt zich op de Ronde van Spanje, die volgende week zaterdag begint. Roglic wil de Vuelta voor de vierde keer winnen, na eerdere zeges in 2019, 2020 en 2021. Hij deelt in Spanje het kopmanschap bij Jumbo-Visma met Tour-winnaar Jonas Vingegaard.



Roglic boekte deze week drie ritzeges in Burgos. Woensdag was hij met Jumbo-Visma de beste in de ploegentijdrit en een dag later sloeg hij zelf toe in de bergetappe naar Villarcayo.



Pedersen wint in Denemarken

Mads Pedersen heeft zijn ploeg- en landgenoot Mattias Skjelmose afgetroefd in de strijd om de eindzege in de Ronde van Denemarken. De 27-jarige Pedersen schreef de afsluitende tijdrit op zijn naam en zo ook het eindklassement. Pedersen was met vier seconden achterstand op Skjelmose, zijn teamgenoot bij Lidl-Trek, aan de tijdrit over 16,1 kilometer door Helsingør begonnen.



De wereldkampioen van 2019 was iedereen te snel af in de rit tegen de klok. Pedersen zegevierde in zeventien minuten en vijftig seconden. De Noor Søren Waerenskjold eindigde als tweede op 24 seconden.



Daan Hoole, teamgenoot van Pedersen bij Lidl-Trek, zat met een tijd van 18.25 lang in de ‘hot seat’ als leider. De 24-jarige Nederlander moest uiteindelijk genoegen nemen met de vierde plaats. Skjelmose gaf 45 seconden toe op Pedersen en eindigde als vijfde in de tijdrit. In het eindklassement van de vijfdaagse rittenkoers werd hij tweede.



Fabio Jakobsen won twee etappes in Denemarken. De Nederlandse sprinter van Soudal Quick-Step zegevierde in de tweede en vierde rit.

