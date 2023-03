Primoz Roglic klopt Remco Evenepoel in rechtstreeks duel in Ronde van Catalonië

Robert Gesink acht weken na bekken­breuk klaar voor rentree: ‘Kijk ernaar uit om rugnummer op te spelden’

Robert Gesink maakt maandag in de Ronde van Catalonië zijn rentree in het peloton. De 36-jarige coureur van Jumbo-Visma liep in januari bij een val in de Tour Down Under een bekkenbreuk op, maar is nu klaar voor zijn terugkeer.