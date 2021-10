Primoz Roglic ook in Milaan-Turijn niet te kloppen: ‘Mooie koers, mooi weer en een mooi resultaat’

Primoz Roglic heeft Milaan-Turijn gewonnen, de wielerkoers die in 1876 voor het eerst werd verreden. De Sloveen van Jumbo-Visma liet in de laatste 200 stijgende meters de Brit Adam Yates achter. Achter het eerder ontsnapte tweetal sprintte de Portugees João Almeida naar de derde plaats.

Voor Roglic was het de tweede overwinning in vijf dagen. Zaterdag was hij al de beste in de Ronde van Emilia. Vorig jaar won in een voor één keer vlakke editie de Fransman Arnaud Démare. Milaan-Turijn wordt beschouwd als de oudste internationale wielerkoers.

Nog voordat de finale op een lokaal circuit rond de op hoogte gelegen Basiliek van Superga uitbrak, had de wind het peloton al in stukken gebroken. Er ontstond een kopgroep van 25 renners met tal van grote namen. Wereldkampioen Julian Alaphilippe had liefst vijf ploeggenoten van Deceuninck - Quick-Step bij zich. Tourwinnaar Tadej Pogacar had drie ploegmaats van UAE Team Emirates in zijn buurt, terwijl Roglic twee renners in hetzelfde shirt bij zich wist.

Richting de eerste beklimming van de Colle di Superga, een klim over ruim 4 kilometer met een gemiddelde stijging van 9 procent, voerden de renners van Deceuninck het tempo op. Een van hen, Mauri Vansevenant, ging er in de klim vandoor. Na een afdaling bereikte de Belg met een voorsprong van 25 seconden de voet van de afsluitende klim naar de basiliek. Een viertal achterhaalde de koploper en trok meteen door: Pogacar, Roglic, Yates en Almeida, de laatste overblijver van het omvangrijke Deceuninck-blok.

3 kilometer voor de finish zette Yates aan, alleen Roglic kon nog volgen. De Brit probeerde de sprint vroeg in te zetten maar was kansloos tegen de snelle Sloveen. ,,Een mooie koers, mooi weer en een mooi resultaat”, vatte Roglic de dag samen. ,,Het was zwaar, maar ik had goede benen. Ik ben superblij met mijn optreden en dat van de ploeg.” Bauke Mollema was op de 21ste plaats de beste Nederlander.

Zaterdag is Roglic ook een van de favorieten voor de Ronde van Lombardije, de laatste klassieker van dit jaar: ,,Daar wil ik nu even niet aan denken. Eerst maar eens rusten.”

