Primoz Roglic ook in Milaan-Turijn niet te kloppen

Danny van Poppel verbaasd na knappe zege: ‘Ik dacht dat er een groep voorop was’

5 oktober Het leek op een sprint met een kleine groep uit te draaien in Binche-Chimay-Binche, maar daar dacht Danny van Poppel anders over. Op een lastige strook in de laatste kilometer zette de Nederlander vol aan. Het gat dat hij sloeg kon door niemand meer worden overbrugd en zo kwam Van Poppel solo over de streep in de semi-klassieker.