Promotie TDT-Unibet: wielerploeg van YouTube-kanaal Tour de Tietema mag in 2024 dromen van Tour de France

Tour de Tietema startte in 2019 als YouTube-kanaal van Tietema (28), Wester (30) en Devin van der Wiel (26), waarop het drietal dagelijks op eigen wijze verslag deed van de Tour de France. Voortgekomen uit de liefde voor het wielrennen en de missie om de wielerwereld op zijn kop te zetten richtte het drietal in samenwerking met Unibet op 1 januari 2023 de wielerploeg TDT-Unibet op. De ploeg reed wedstrijden op het derde en tweede niveau binnen het profwielrennen en boekte daarin meerdere aansprekende resultaten. Martijn Budding zorgde in de Slag om Woensdrecht (30 april) voor de eerste zege uit de historie van de ploeg. In juni won Yentl Vandevelde een etappe in de ZLM Tour.

,,Onze droom om de grootste koersen ter wereld te rijden is met de stap naar de Pro Tour een heel stuk dichterbij gekomen. We gaan aan grotere wielerwedstrijden meedoen en zijn op dit moment druk bezig met het uitbreiden van onze organisatie”, laat Tietema weten in een reactie. ,,Samen met onze volgers gaan we ook dit tweede profniveau ontdekken,’ voegt Van der Wiel toe. ,,Dit blijven we doen zoals onze volgers van ons gewend zijn: professioneel, maar waar het kan met een knipoog.”



Neil Banbury, interim CCO bij Kindred (moederorganisatie van Unibet, red.): ,,Wat de mannen in korte tijd hebben verwezenlijkt is zeer bijzonder. Dat ze zich nu op internationaal topniveau gaan mengen is al fantastisch, maar we zijn ervan overtuigd dat dit pas het begin is. Aan de wederzijdse ambities zal het niet liggen. Parijs is nu al een stuk minder ver.”