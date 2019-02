Publieksfavoriet Gaviria geeft op in Tour Colombia door ziekte

Education First wint ploegen­tijd­rit in Colombia

12 februari Het Amerikaanse wielerteam EF Education First heeft de ploegentijdrit in de Ronde van Colombia gewonnen. De formatie rond kopman Rigoberto Urán legde het parcours over 14 kilometer door Medellin als snelste af, in 15 minuten en 5 seconden. De Belgische ploeg Deceuninck - Quick-Step eindigde op 8 seconden als tweede, Team Sky van Chris Froome en titelverdediger Egan Bernal gaf 10 seconden toe.