Quintana blijft leider in Asturië, Carretero bezorgt Movistar dagsucces

Colbrelli bezorgt Bahrain eerste World Tour-zege van seizoen, Kelderman zesde

29 april Sonny Colbrelli heeft de tweede rit-in-lijn in de Ronde van Romandië gewonnen. De Italiaan werd woensdag nog in een sprint verslagen door Peter Sagan, maar revancheerde zich amper een dag later en bezorgde daarmee zijn ploeg Bahrain-Victorious de eerste World Tour-zege van het seizoen.