Raymond Poulidor opgenomen in ziekenhuis wegens ‘grote oververmoeidheid’

Alaphilip­pe laat ‘Lombardije’ schieten

12:13 Julian Alaphilippe heeft een punt gezet achter zijn seizoen. De Fransman liet weten af te zien van deelname aan Milaan-Turijn en de Ronde van Lombardije. ,,Het is mooi geweest”, meldde hij. ,,Ik had graag de wedstrijden in Italië nog gereden, maar ik ben niet meer in de juiste conditie.”