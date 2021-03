Rebellin, bijna 50 en nog steeds prof: ‘Hij doet het nog héél graag, of hij is niet helemaal goed’

Door Arjan Schouten



Even terug naar die Amstel Gold Race van 2004. Rabobank heeft de sterkste ploeg, Michael Boogerd is dé topfavoriet. Maar er is één Italiaan in Duitse dienst die hij er in ‘zijn’ race maar niet af weet te schudden. Een venijnig klimmertje, dan al 32 jaar oud. Een veelwinnaar in Italië, die in het voorjaar van 2004 zijn beste wielerweek beleeft. Die zondag verwijst Davide Rebellin de favoriete Boogerd in Limburg naar de tweede plaats, Erik Dekker wordt zevende. Drie dagen later wint Rebellin ook de Waalse Pijl. En de volgende zondag verwijst hij Boogerd (weer tweede) en Dekker (vijfde) ook in Luik-Bastenaken-Luik naar de ereplaatsen.