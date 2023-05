Recordhouder Dylan Groenewegen wint Veenendaal-Veenendaal voor vijfde keer, succes Jumbo-Visma in Frankrijk

De kopgroep van de dag bestond uit het zestal Max Kroonen, Björn Bakker, Axel van den Tuuk, Wouter van de Weerdhof, Rick Ottema en Bodi del Grosso, maar groter dan twee minuten werd de voorsprong nooit.

Met de finish in zicht - op tien kilometer van de streep - werd de laatste aanvaller Kroonen bijgehaald. Het peloton maakte zich vervolgens op voor een massasprint, waarin Groenewegen net als vorig jaar de sterkste was op de Kerkewijk.



Groenewegen was al recordhouder in de Nederlandse wielerkoers, met vier zeges. Hij won in 2015, 2016, 2018 en afgelopen jaar.



,,Het is altijd leuk om hier terug te komen. Dit is een van de weinige echte profkoersen die we in Nederland hebben”, aldus Groenewegen. ,,Ik had niet hele goede benen, maar in de sprint ging het goed.”



Groenewegen zei ervoor gekozen te hebben deze wedstrijd in Nederland te rijden waar andere ploeggenoten al in de voorbereiding op de Tour de France zitten. ,,Ik miste Luka Mezgec voor mijn sprint, dus ik had mijn ploeggenoten gevraagd of ze me voor de laatste bocht in positie wilden brengen. Alpecin deed een perfecte lead-out, daar kon ik van profiteren.”

Jumbo-Visma wint in Frankrijk

Per Strand Hagenes heeft Jumbo-Visma de derde ritzege bezorgd in de Vierdaagse van Duinkerke. De 19-jarige Noor bleef in de vijfde etappe van Roubaix naar Cassel medevluchter Romain Grégoire uit Frankrijk voor.



De heuvelachtige rit kende veel aanvallen in de slotfase. Met nog iets meer dan een kilometer te gaan probeerde Grégoire het. De renner van Groupama-FDJ kreeg Hagenes mee. De jonge Noor van Jumbo-Visma was in de smalle straten naar de finish net iets sneller dan de Fransman en bezorgde zijn ploeg na twee etappezeges van Olav Kooij de derde ritzege. Kooij werd nog achtste, landgenoot Cees Bol zevende.



Grégoire, die eerder de tweede etappe had gewonnen, heeft door de tweede plaats de leiderstrui overgenomen van de Deen Kasper Asgreen. De Fransman heeft 13 seconden voorsprong op Asgreen en 17 op Kooij. Bol staat vierde op 19 seconden. De Vierdaagse van Duinkerke wordt zondag afgesloten met een rit van Avion naar Duinkerke.

