Remco Evenepoel breekt in loodzware slotrit Ronde van Baskenland, eindzege Daniel Felipe Martínez

In de sprint na twee dalende slotkilometers was de Bask Jon Izagirre (Cofidis) de snelste van een elitegroepje. De thuisrijder ging op de laatste beklimming nog onderuit na een onverwacht manoeuvre van Jumbo-Visma-renner Jonas Vingegaard.

De slotrit van de WorldTour-wedstrijd kende zeven gecategoriseerde beklimmingen en ging over ruim 135 kilometer van Eibar naar Arrate. De top van de laatste beklimming lag op twee kilometer van de streep. De favorieten voor de eindzege toonden zich echter al veel eerder.



Primoz Roglic, de Sloveen van Jumbo-Visma gisteren zijn leiderstrui én een goede uitgangspositie voor de slotrit uit handen gaf, opende de debatten op zo'n veertig kilometer van de finish in dienst van zijn ploeggenoot Vingegaard. De Deen nam vervolgens zelf over. Evenepoel had het lastig op de steile stroken en moest in de achtervolging.

Op vijftien kilometer van het einde wist Evenepoel, mede door de hulp van Martínez, terug te keren bij de groep met Vingegaard. Met negen renners begon de kopgroep aan de slotklim. Daar ging het licht bij Evenepoel uit met nog drie kilometer te klimmen. De Belg kon de eindzege vergeten.

Martínez, voorafgaand aan de slotrit de nummer twee van het klassement op twee seconden van Evenepoel, zag het gebeuren en maakte tempo. Alleen Vingegaard, Aleksandr Vlasov, Marc Soler en Izagirre konden volgen. Izagirre leek zijn kansen in rook te zien opgaan na een val bergop, maar hij kwam knap terug vooraan. Met z'n vijven werd gesprint om de dagzege.

In die sprint licht bergaf was Izagirre, drie jaar geleden eindwinnaar in 'zijn’ Baskenland, de sterkste, voor Vlasov en Soler. Martínez eindigde als vierde en werd daarmee eindwinnaar. De Colombiaan bleef Izagirre in het algemeen klassement elf tellen voor. Vlasov mocht als derde mee het podium op. Evenepoel moest genoegen nemen met de vierde plaats in de eindstand.

Voor Martínez is het de tweede eindzege in een etappekoers uit de WorldTour. In 2020 won hij het Critérium du Dauphiné. In de ronde van Baskenland volgt hij Roglic op. De winnaar van vorig jaar was nog wel de beste in de openingstijdrit, maar moest in de vijfde etappe dus de leiderstrui afstaan aan Evenepoel.

Volledig scherm Daniel Felipe Martínez. © ANP / EPA

Bekijk hier het algemeen klassement en het etappe-overzicht:

