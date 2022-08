Remco Evenepoel trots na indrukwekkende rit: ‘Het beste dat ik ooit op een fiets heb laten zien’

Remco Evenepoel greep vandaag de macht in de Vuelta door op de slotklim bijna al zijn concurrenten op meer dan een minuut achterstand te rijden. Na afloop was de jonge Belg dan ook bijzonder blij met zijn prestatie en noemde hij het zelfs het beste dat hij ooit een fiets gedaan heeft.

„Ik ben ontzettend blij en trots om leider te zijn. Dit is de reden dat ik al zo lang zo hard werk. Wat ik vandaag laat zien, is één van de beste dingen die ik ooit heb gedaan op een fiets. Dit is waarom we hier als team zijn. We kunnen alleen maar trots zijn op wat we vandaag gedaan hebben en ik hoop dat we dit gevoel vast kunnen houden”, aldus de kersverse drager van de rode trui.

Druiven zijn zuur voor Roglic

Waar winnaars zijn, zijn ook verliezers. Vandaag was het vooral Primoz Roglic die in deze laatste categorie viel. Na afloop was de Sloveen echter nog steeds optimistisch: „Ik had niet de benen om te winnen en dus heb ik gevochten tot de finish. Vandaag hebben we verloren, maar het is nog een lange race. Hopelijk winnen we later wel.”

„Evenepoel is sterk, maar dat bewijs had ik niet nodig. Het weer was vrij atypisch voor de Vuelta, maar alles is prima en we gaan door naar de volgende etappes”, zo sprak de drievoudig winnaar monter.

Check hier alles over de Vuelta, met het laatste nieuws, premiumverhalen, columns, video’s en podcasts en alle uitslagen en klassementen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Klassementen

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Rittenschema

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Wielerspel!

De Ronde van Spanje begon 19 augustus met de Gran Salida in Utrecht. Inmiddels is het peloton neergestreken in Spanje. Doe mee met ons Vuelta-spel en win mooie prijzen!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Deelnemers

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.